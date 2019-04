Líbia. Violência crescente deixa meio milhão de crianças em risco

RTP10 Abr, 2019, 11:44 / atualizado em 10 Abr, 2019, 12:20 | Mundo

“A violência escalou nos últimos dias nos arredores e na capital líbia de Trípoli. Cerca de meio milhão de crianças na cidade e centenas nas regiões circundantes estão em risco direto devido à intensificação da luta”, lê-se no comunicado da UNICEF.



A agência apelou a todas as partes que se abstenham de “cometer violações graves contra crianças”, nomeadamente o recrutamento das mesmas como crianças-soldado. Pediu ainda que “protejam cada rapariga e rapaz em todos os momentos” e que os “mantenham fora de perigo, de acordo com o Direito Internacional Humanitário”





A UNICEF garante que permanecerá no local durante este “período crítico” para apoiar, em conjunto com os seus parceiros humanitários, as crianças e as respetivas famílias. A ONU estima que cerca de 3.400 pessoas já tenham sido deslocadas desde o início do conflito armado.



Os conflitos armados na Síria duram há vários anos, mas na passada quinta-feira, dia em que o general Khalifa Haftar ordenou o Exército Nacional a marchar até Trípoli para tomar a capital onde está estabelecido o Governo, registou-se um pico de violência que continua a aumentar.



De acordo com a Organização Mundial de Saúde, já morreram pelo menos 47 pessoas nos últimos dias do conflito e outras 181 ficaram feridas. Nove das vítimas mortais são civis, incluindo dois médicos que prestavam auxílio em Trípoli.





Um relatório elaborado por um grupo de trabalho do setor da saúde avançou que ambas as partes do conflito têm utilizado “artilharia, ataques aéreos, mísseis e armas de fogo em áreas residenciais”.







Apesar de não se encontrarem sob o controlo direto do Governo líbio, as forças militares das cidades costeiras de Misrata e Zawia demonstraram apoiá-lo ao enviarem tropas para a capital, numa manobra contraofensiva contra o Exército Nacional.