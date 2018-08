Líder budista da China acusado de abuso sexual

RTP02 Ago, 2018, 19:25 | Mundo

O mestre Xuecheng, um dos líderes espirituais mais conotados da China, é acusado de ter coagido e abusado sexualmente de várias freiras que conviviam com ele no templo budista de Longquan.



No documento de 95 páginas tornado público em julho, dois monges budistas acusam Xuecheng de trocar mensagens ilícitas com as freiras e de as forçar a ter relações sexuais.Uma das freiras reportou o sucedido à polícia do distrito de Haidian, em junho.





Segundo o relatório, citado pelo Global Times , o monge Xuecheng terá enviado mensagens a pelo menos seis freiras, ameaçando e obrigando-as a ter relações sexuais. Quatro delas acabaram por se submeter aos seus pedidos, conclui o documento.





#MeToo chinês

Nos últimos meses, as acusações têm tomado outras proporções, com membros de alta sociedade e com cargos elevados a serem acusados de abuso sexual na China. O caso mais recente, de Xuecheng, é um dos mais polémicos.





Para além das acusações de abusos sexuais, o líder budista da China, de 51 anos, está também indiciado pelo alegado roubo de 1,5 milhões de dólares, que teriam sido recolhidos dos fiéis.







Segundo noticia o Global Times, Xuecheng chegou a ser detido e interrogado pelas autoridades, tendo sido mais tarde libertado.



O líder budista pressionaria constantemente as mulheres, alegando que as relações sexuais faziam parte de um estudo de técnicas de controlo da mente, um processo de “purificação”."Xuecheng manipulou-as para servir seu, no qual os seus discípulos sacrificaram as doutrinas e violaram a lei", sublinha o documento.Xuecheng desmentiu todas as acusações, escrevendo no Twitterque se trata de “materiais falsificados, factos distorcidos e informações falsas”. Acrescentou que o templo irá exigir ao Governo uma investigação oficial para “destorcer os registos”.Em declarações à CNN , Shi Xianqi, um dos monges que redigiu o documento, afirmou que ele e o segundo autor, Shi Xianjia, estão a cooperar com as autoridades e não recuam nas suas palavras.“Nós entregámos mais provas. Agora vamos esperar pelo resultado da investigação do Governo”, afirmou Shi Xianqi.O caso de alegados abusos sexuais surge numa altura em que a China luta contra este fenómeno - de uma forma similar ao movimento #MeToo, que ficou conhecido nos países ocidentais.Xuecheng não é o primeiro monge budista chinês a ser alvo de acusações deste género nos últimos anos. Em 2015, o abade Shi Yongxin, do templo de Shaolin, foi chamado de infrator e acusado de ter filhos ilegítimos.