Foto: Reuters

O sucessor de Raúl Castro é também o primeiro chefe de Estado cubano nascido depois da revolução cubana.





Miguel Díaz-Canel foi confirmado hoje no cargo. Foi eleito com os votos de 603 dos 604 deputados da nova Assembleia Nacional do Poder Popular e inicia assim um mandato de cinco anos.



A jornalista Ana Isabel Costa traça-nos o perfil do homem que sucede a Raúl Castro, também conhecido por "Richard Gere cubano".