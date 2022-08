Líder da APN manifesta confiança na obtenção de "bancada parlamentar vasta"

"Estamos otimistas. Qualquer competidor que vai para a luta eleitoral, e no caso vertente a APN, se não ganhar eleições, vai garantidamente estar na Assembleia Nacional com uma bancada parlamentar vasta, que vai permitir que não haja maiorias absolutas na `casa das leis`", afirmou esta manhã Quintino Moreira, depois de depositar o seu voto numa assembleia de voto, em Talatona, perto da capital angolana.

"Vamos influenciar no bom sentido, usando a diplomacia parlamentar que nos é peculiar, para que haja leis justas, leis equilibradas, e não leis impostas", acrescentou.

"Quer isto dizer que haverá mais justiça social, porque com boas leis, e viradas para o povo, teremos obviamente melhor facilidade de resolver os problemas do povo", afirmou ainda o líder da APN.

Instado a responder sobre a intenção de permanecer junto à assembleia de voto depois de votar, Quintino Moreira afirmou que "está preceituado na Constituição e na lei que após a votação os eleitores devem retirar-se imediatamente para as suas residências e não continuarem nos locais de voto".

As quintas eleições gerais em Angola perpetuam a disputa entre os dois principais partidos do país, o MPLA (Governo) e a UNITA (oposição), que tentam conquistar a maioria dos 220 lugares da Assembleia Nacional.

João Lourenço, atual Presidente, tenta um segundo mandato e tem como principal adversário Adalberto Costa Júnior.

No total, concorrem oito formações políticas que tentam conquistar o voto dos 14,4 milhões de eleitores. As cerca de 13 mil assembleias de voto no país e diáspora vão estar abertas entre as 07:00 e as 17:00 (mesma hora em Lisboa).

O processo eleitoral, que tem cerca de 1.300 observadores nacionais e internacionais, tem sido criticado pela oposição, considerando-o pouco transparente.