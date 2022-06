Líder da Coreia do Norte envia mensagem de felicitações a Isabel II

"Dirijo as minhas felicitações a vós e ao vosso povo", por ocasião do Jubileu de Platina, escreveu Kim na mensagem dirigida à monarca britânica.



Londres e Pyongyang estabeleceram relações diplomáticas em 2000. Os dois países têm mantido as respetivas embaixadas, apesar da deterioração das relações entre a Coreia do Norte e os países ocidentais nos últimos anos devido ao programa de armamento e nuclear de Pyongyang.



A embaixada britânica em Pyongyang está atualmente fechada, devido às restrições de entrada e saída impostas pela Coreia do Norte em resposta à pandemia da covid-19.



No ano passado, a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA informou que Isabel II felicitou Kim Jong-un pelo aniversário da fundação da Coreia do Norte a 9 de setembro.