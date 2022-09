Líder da extrema-direira quer fim de limites ao discurso na Internet

"Acho que, numa época em que as opiniões são divulgadas predominantemente através desses canais [redes sociais] é absurdo que seja preciso obedecer às exigências dos proprietários das plataformas", disse Meloni numa mensagem publicada na rede Facebook.

Os donos das plataformas "acham que têm o direito de dizer o que é certo e o que não é, o que se pode dizer e o que não se pode", mas para o partido, "a liberdade de expressão é um princípio fundamental e não pode ser uma concessão dos gigantes da Internet", considerou a líder do FdI.

"Têm de ser aplicadas às redes sociais as mesmas regras que regulam outros meios de comunicação", acrescentou.

Segundo Girgia Meloni, o partido propôs, "enquanto oposição, que seja adotada igualdade de regras e fará o mesmo enquanto Governo".

As últimas sondagens indicam que Giorgia Meloni, em coligação com a Liga, de Matteo Salvini, pode conseguir uma vitória sem precedentes para a direita nas legislativas do próximo dia 25 de setembro.