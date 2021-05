Líder da junta militar de Myanmar promete reestabelecer a democracia num ano

O general, que tomou o poder no golpe de 1 de fevereiro, fez estas declarações na sua primeira entrevista com a Phoenix Television, um canal de televisão pró-governamental em Hong Kong.A entrevista foi realizada na quinta-feira e ainda não foi transmitida, embora partes da mesma tenham sido publicadas nas redes sociais.Em contraste com os 815 civis mortos na repressão militar, tal como estimado pelos ativistas pró-democracia, Min Aung Hlaing disse que o número de mortos é de 300 e que entre as forças de segurança registaram-se 45 óbitos desde o golpe.

O chefe da junta, que faz 65 anos em julho, já atrasou a sua reforma quando devia fazer 60 anos, o limite para a maioria dos funcionários públicos.