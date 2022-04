Líder da ONU discutiu tensão em Jerusalém com líderes israelita e palestiniano

Em comunicado, a ONU disse que António Guterres debateu "os esforços para reduzir as tensões, acabar com as provocações e as medidas unilaterais, e restaurar a calma".

Mais de 200 pessoas, na sua maioria palestinianos, ficaram feridos na última semana em confrontos no complexo de Al-Aqsa e nos arredores, um local sagrado para muçulmanos e judeus.

Os palestinianos ficaram indignados com o destacamento maciço da polícia israelita e com as repetidas visitas judaicas ao local sagrado, que é governado por um frágil acordo de partilha do poder.

Guterres "reafirmou que o status quo nos locais sagrados deve ser mantido e respeitado", pode ler-se no comunicado.