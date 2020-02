Líder da oposição da Guiné Equatorial anuncia libertação de dois presos políticos

"Ele comprometeu-se a libertar presos políticos. Sobretudo o companheiro do nosso partido, e ativista de direitos humanos [Joaquin Elo Ayeto], que estava há um ano detido injustamente, sem condenação", contou Andrés Esono Ondo à Lusa, por telefone.

A decisão foi comunicada ao CPDS pelo Presidente no país, Teodoro Obiang Nguema, na sexta-feira, durante uma reunião convocada pelo partido.

"Pedimos a libertação de outro grupo, de oito ou nove pessoas que foram detidas no mês de julho de ano passado", explicou o opositor, acrescentando que Obiang "se comprometeu a tirá-los" da prisão.

Esono Ondo referiu que a identificação de mais presos políticos "é uma situação um pouco complicada".

"Detém-se uma pessoa e, por medo, os familiares não se atrevem a denunciar ou a dar o nome dos detidos. Isto também nos criou um problema", disse o opositor.

Andrés Esono Ondo referiu que foram libertados dois detidos, incluindo Joaquin Elo Ayeto, também conhecido como `Paysa`, detido em fevereiro do ano passado, assim como um outro militante do CPDS.

"O que fizemos foi exigir a libertação de pessoas que já estavam há muito tempo detidas, sem julgamento ou sem pena", referiu.

O opositor relatou que o Presidente equato-guineense "disse estar a favor do diálogo", mas afirmou que aos olhos da CPDS, este "não é um diálogo sincero".

Para o futuro, Andrés Esono Ondo reafirmou o desejo da CPDS para "uma transição política" democrática e pacífica "para evitar um estalar do conflito" no país.

"Quando uma pessoa fica no poder durante 40 anos e não permite que haja democracia no país, os outros grupos, que também se sentem legitimados e com direito a aceder ao poder, podem ter a tentação de o procurar através da violência", alertou o líder da oposição, acrescentando que a solução para o país não pode passar pela violência.

Joaquin Elo Ayeto tinha sido detido em fevereiro de 2019, em sua casa, tendo, de acordo com o CPDS, sido transferido para a prisão de Black Beach, em Malabo. Enquanto esteve detido, o seu partido referiu que este esteve "muito doente".

Desde que obteve a sua independência de Espanha, em 1968, a Guiné Equatorial tem sido considerada pelas organizações de defesa dos direitos humanos como um dos países mais repressivos do mundo, em particular com acusações de detenção e tortura de dissidentes e repetidas alegações de fraude eleitoral.

Teodoro Obiang lidera o país desde 1979, quando derrubou o seu tio Francisco Macias num golpe de Estado, sendo o Presidente que há mais tempo está à frente de um país.

O país aderiu à Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP) em 2014.