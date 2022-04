Líder da oposição em São Tomé e Príncipe diz que "verdadeiro adversário" é "extrema pobreza"

"Do nosso lado não haverá hostilização, não haverá ataques, porque o nosso verdadeiro adversário é a situação de extrema pobreza em que se encontram os são-tomenses", disse Patrice Trovoada, que este sábado concorre à sua reeleição como presidente da Ação Democrática Independente (ADI), a pouco menos de seis meses das eleições legislativas, autárquicas e regional, marcadas para 25 de setembro.

O país tem assistido nas eleições mais recentes a uma animosidade que tem acentuado um "bicefalismo político" entre ADI e os partidos que compõem a `nova maioria` - Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MSLTP-PSD) e a coligação PCD-UDD-MDFM, que suporta o Governo de Jorge Bom Jesus.

"Eu não me inscrevo nessas brigas e divergências", comentou Patrice Trovoada, em entrevista à Lusa em Lisboa.

"O que é preciso é que nós possamos identificar qual é de facto o adversário. Eu não estou realmente preocupado com a `nova maioria`", disse, afirmando que os atores políticos que integram este bloco "sofreram um grande desgaste", o que ilustrou com a vitória nas presidenciais de setembro passado de Carlos Vila Nova, apoiado pela ADI, derrotando os candidatos do MLSTP, Posser da Costa, e do PCD, Delfim Neves, presidente do parlamento são-tomense.

Na opinião de Patrice Trovoada, "há um desgaste evidente" da atual governação: na economia, "não houve entrega, não houve performance, não houve resultados", o que deixou o país numa "maior degradação".

"Eu estou mais concentrado nisso, quais são as soluções", afirmou.

Patrice Trovoada, que tem pedido uma "maioria absoluta reforçada" para a ADI em setembro, defendeu ser necessária uma "trégua social" para responder às dificuldades do país.

"Os problemas do país são tão graves que quanto maior forem os consensos, quanto maior for a inclusão, quanto maior for a colaboração, eu diria até a trégua social, melhor será para toda a gente", sustentou.

O líder partidário identificou uma "emergência económica, financeira e com as infraestruturas" do país, mas assinalou como "primeira urgência" a necessidade de "mudar a maneira de se fazer política em São Tomé e Príncipe e os comportamentos".

Patrice Trovoada, que liderou governos em 2008, entre 2010 e 2012 e entre 2014 e 2018, sublinhou que é preciso "despartidarizar a administração pública e promover aqueles que realmente têm mérito e capacidade".

"Fala-se muito do potencial de São Tomé e Príncipe, mas ano após ano o que nós constatamos é uma degradação de todos os indicadores e até o desaparecimento daquilo que eram as vantagens competitivas do país, quer a nível da agricultura, quer a nível do turismo, quer a nível dos serviços com a sub-região", comentou.

"Eu acho que o momento é de facto de tomarmos uma outra direção", disse.

O antigo governante defendeu ainda a necessidade de ter "coragem política" para chamar os jovens, que constituem a maioria da população, e as mulheres para "exercerem mais responsabilidades".

Sobre o congresso eletivo deste sábado, que se realiza depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter anulado o congresso anterior em que Patrice Trovoada foi eleito, o líder do partido disse não estar preocupado com a avaliação daquele tribunal.

"A política não é ditada pelos tribunais, mas pelo povo", disse, sustentando que caso a futura direção da ADI volte a ser invalidada pelo TC, o partido "não fica sem cabeça".

"Mais vale toda a gente ser razoável. Nós vamos acatar e vamos voltar a fazer o congresso. Eu acredito que o Tribunal Constitucional, sobretudo depois daquilo que foi a sua atuação nas últimas eleições presidenciais, não terá a coragem de voltar a politizar", sustentou.

Sobre o seu partido, e depois de ter criticado a atuação de deputados da ADI na atual legislatura, nomeadamente por desrespeitarem a disciplina partidária, Patrice Trovoada adiantou que "serão escolhidas novas figuras e outras figuras que deram resultados continuam".