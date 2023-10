Líder da oposição israelita apoia "qualquer decisão" para libertar reféns

"Daremos todo o nosso apoio a qualquer decisão e iniciativa, a qualquer preço, que leve ao retorno dos reféns", disse Lapid no início de uma reunião do Yesh Atid no Knesset (parlamento israelita), informou o jornal The Times of Israel.

Lapid reconheceu que para conseguir a libertação dos reféns devem ser tomadas "medidas muito dolorosas", mas em parte necessárias, para reconstruir o "contrato social" entre o Estado e os cidadãos, "quebrado até que sejam repatriados todos os reféns, israelitas e não israelitas".

O líder do maior partido da oposição sublinhou a importância de acabar com a cúpula do Hamas, "seja em Gaza ou noutros países", atendendo a que o principal dirigente do movimento palestiniano, Ismail Haniye, se encontra fora da Faixa de Gaza, no Qatar.

"O Estado de Israel não deve parar ou desistir até matarmos seis pessoas", disse Lapid, aludindo ao próprio Haniye e ao seu vice-presidente, Saleh al Arouri, ao líder do Hamas na Faixa de Gaza, Yahya Sinwar, ao comandante do líder das Brigadas Ezzeldin al Qassam e o seu vice, Mohamed Deif e Marwan Issa, respetivamente, bem como o ex-líder do Hamas Khaled Meshal.

"Os seis têm de morrer. Até morrerem, Israel não vingará os assassinados em Be´eri e Sderot, Kfar Aza e Ofakim. Até morrerem, o Médio Oriente não compreenderá que não estamos a brincar", concluiu.

O Hamas lançou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, atacando civis em território israelita e matando cerca de 1.400 pessoas. Outras 5.400 ficaram feridas e o Hamas fez 239 reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

O conflito já provocou milhares de mortos e feridos, entre militares e civis, nos dois territórios.