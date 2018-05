Líder da oposição malaia desvaloriza investigação de que é alvo por alegadas notícias falsas

Lusa03 Mai, 2018, 08:43 | Mundo

As autoridades de Kuala Lumpur estão a investigar Mahatir, no âmbito da nova lei que proíbe notícias falsas, apontada por vários críticos como uma estratégia para silenciar os dissidentes, antes das eleições gerais no país, agendadas para 09 de maio.

O antigo primeiro-ministro, de 92 anos, contou ainda que houve uma "tentativa deliberada" para o impedir de viajar para Langkawi, na passada sexta-feira, tendo sido detetados em todos os aviões, em que procurou viajar, diversos problemas, que Mahatir considerou "serem intencionais".

"Após várias tentativas para encontrar aviões disponíveis", o líder da oposição acabou por conseguir chegar à ilha, onde se registou no sábado para as eleições.

"Podem usar o que quer que seja contra mim. Não tenho medo de investigações. Fui investigado várias vezes", disse aos jornalistas na quarta-feira, depois de uma manifestação noturna no estado central de Pahang.

A lei que proíbe notícias falsas, aprovada no parlamento no mês passado, a poucas semanas das eleições, pressupõe uma pena de até seis anos de prisão e uma multa de 500 mil ringgit (cerca de 107 mil euros).

"Lidamos com um partido do Governo que é conhecido por usar todos os tipos de truques para ganhar as eleições. E um dos truques, é claro, impedir que eu seja nomeado, especialmente eu, líder da oposição", escreveu no seu blogue, reforçando a ideia de que o avião foi "intencionalmente adulterado para impedir a viagem a Langkawi".

Depois da autoridade de aviação Civil concluir que não havia evidências de sabotagem, o primeiro-ministro Najib Razak criticou Mahathir por fazer "alegações irresponsáveis" e insistiu que parasse imediatamente com a sua "política de mentir".