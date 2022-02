Líder da oposição nicaraguense considerada culpada de traição

Vigil, uma antiga presidente do Movimento de Renovação Sandinista (MRS), agora denominada União de Renovação Democrática (Unamos), foi considerada culpada no segundo dia de uma série de julgamentos de dissidentes, elevando para três o número total de opositores condenados.", disse a sua mãe numa gravação áudio.Vigil, filha do falecido Miguel Ernesto Vigil, que foi ministro da habitação e dos assentamentos humanos durante a primeira administração sandinista (1979-1990), está na prisão desde 13 de junho de 2021 e foi acusada de traição.", disse a sua mãe.No final do julgamento, disse Gurdián, a sua filha pediu comentários finais, "".", disse.Nem a magistratura nicaraguense nem o Ministério Público comentaram publicamente os veredictos de culpados.Segundo o Ministério Público, que anunciou que os julgamentos seriam orais e públicos, os opositores estão a ser julgados por terem violado a Constituição Política, a Lei sobre a Defesa dos Direitos do Povo à Independência, Soberania e Autodeterminação para a Paz, a Lei sobre a Segurança Soberana e o Código Penal da Nicarágua.

Entre os acusados encontram-se os sete líderes da oposição que anunciaram as suas intenções de concorrer à presidência nas eleições em que o presidente do país, Daniel Ortega, foi reeleito para o seu quinto mandato de cinco anos e o quarto consecutivo.