Líder da oposição no Senegal nos cuidados intensivos devido a greve de fome

"Sonko está numa unidade de cuidados intensivos no Hospital Principal de Dacar, em consequência de um agravamento da sua condição, ontem [quarta-feira] à tarde", disse o Partido do Senegal pelo Trabalho, Ética e Fraternidade (PASTEF), num comunicado citado pela Europa Press.

O PASTEF, dissolvido desde 31 de julho pelo governo senegalês depois de acusado de insurreição, recordou que Sonko está no seu 19.º dia de greve de fome, iniciado para protestar contra a sua detenção.

"O Presidente Macky Sall, o seu ministro da Justiça, o seu ministro do Interior e todos os implicados nesta perseguição desumana, que acabaram de colocar em perigo a vida do líder da oposição, serão plenamente responsáveis por tudo o que ocorra", acrescenta-se no comunicado.

No texto, o PASTEF faz ainda um "apelo aos militantes, simpatizantes e a todo o povo senegalês para que se levante e exija a libertação imediata e incondicional do presidente Sonko, da sua família e de todos os detidos políticos".

No dia 6, o partido já tinha anunciado a hospitalização de urgência de Sonko e tinha responsabilizado Macky Sall e o seu regime.

Sonko foi detido em 28 de julho e encontra-se em prisão preventiva desde 31 de julho, dia em que o Ministério do Interior anunciou igualmente a dissolução do seu partido.

Desde a sua detenção que eclodiram tumultos em Dakar e noutras cidades do país entre as forças policiais e os jovens, que queimaram pneus, montaram barricadas e bloquearam estradas em sinal de protesto.

O popular líder da oposição denunciou a "instrumentalização" da justiça pelo Presidente senegalês, Macky Sall, para o impedir de concorrer às próximas eleições, previstas para 2024. Ousmane Sonko foi condenado em 01 de junho a dois anos de prisão por aliciamento de menores, um veredito que o torna inelegível para se candidatar a eleições, de acordo com os seus advogados e juristas.

Conhecido pelo seu discurso "antissistema", Sonko critica a má governação, a corrupção e o neo-colonialismo francês, e tem muitos seguidores entre a juventude senegalesa.