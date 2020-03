Lider da oposição vai formar novo Governo em Israel

O Presidente vai oficialmente encarregar Benny Gantz, líder da aliança centrista Azul e Branco, de formar Governo na segunda-feira.

Reuvén Rivlin vai avançar com a nomeação do principal rival do atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, depois de uma longa jornada de consultas aos representantes dos partidos com assento no parlamento israelita.

No fim destas consultas, "61 deputados recomendaram Benny Gantz, contra 58 deputados [que optaram] por Benjamin Netanyahu", segundo um comunicado do gabinete do Presidente.

"Amanhã [segunda-feira] o Presidente dará a Benny Gantz a tarefa de formar um Governo", lê-se na mesma nota, citada pelas agências de notícias internacionais.

O chefe de Estado considerou ser necessário formar um novo Governo "o mais depressa possível", a fim de conter a pandemia do novo coronavírus em Israel, onde estão confirmados 213 casos de infeção.

Na semana passada, Benny Gantz disse ter acordado com um pequeno partido um acordo para formar Governo, após o impasse político decorrente das eleições de 03 de março, as terceiras em menos de um ano.

Nessas eleições, o partido Likud de Netanyahu venceu, mas com um resultado que não lhe permite uma maioria parlamentar, mesmo adicionando os lugares das forças políticas religiosas e nacionalistas.

Benjamin Netanyahu tem procurado manter-se no cargo de primeiro-ministro, enquanto se prepara para ir a julgamento, acusado de fraude, quebra de confiança e suborno, em que é indiciado de ter aceitado presentes caros de amigos ricos em troca de favores políticos.