Líder da Renamo diz que ações de general dissidente são ataque a Moçambique

"Sabe que normalmente aquele que ataca na via pública, meios de transporte e mata a população, está contra o Estado moçambicano", mais do que mostrar oposição interna "contra Ossufo", refere o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), em entrevista à Lusa.

Como tem dito desde agosto, o partido condena as ações de Mariano Nhongo, porque violam o espírito do Acordo de Cessação das Hostilidades Militares e o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, assinados há sete meses entre a Renamo e o Governo moçambicano.

Para o presidente do principal partido da oposição, "é responsabilidade do Estado moçambicano" travar os ataques armados de Mariano Nhongo.

Por outro lado, refere, o que a Renamo quer "é que o Mariano Nhongo volte à razão, não que o Nhongo amanhã seja abatido", acrescenta.

Ossufo Momade nega que a dissidência seja resultado de purgas por si levadas a cabo, quando assumiu o poder há um ano, na sequência da morte do seu antecessor, Afonso Dhlakama.

Vários quadros da Renamo nomeados pelo anterior presidente continuam nos seus cargos, sublinha.

Questionado sobre quem estará por detrás de Mariano Nhongo, a apoiá-lo, Momade diz desconhecer uma suposta instrumentalização do guerrilheiro dissidente, mas recorda que o mesmo apelou ao eleitorado para não votar na Renamo nas eleições gerais de 15 de outubro, numa mensagem difundida pelos órgãos de comunicação social públicos.

Sobre a alegação do guerrilheiro de que se distanciou da liderança do partido, devido à má condução do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) acordado com o Governo, Momade rejeita liminarmente tal hipótese.

"Ele tem de voltar à casa, que volte à razão, para beneficiar do DDR", frisa Ossufo Momade.

Em relação à possibilidade de um encontro com o general dissidente, o líder da Renamo recorda que Mariano Nhongo tem afastado tal cenário, exigindo reunir-se apenas com o Presidente da República.

"Ele é que diz que não quer falar comigo, veio a púbico dizer que não quer conversa comigo, quer conversar com o Presidente Nyusi".

Desde a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional em agosto do ano passado, ataques armados atribuídos ao grupo de guerrilheiros comandados por Mariano Nhongo têm visado alvos civis e das forças de defesa e segurança em troços de estradas e aldeias do Centro do país, tendo resultado em 20 mortos e destruição de património.