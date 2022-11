Líder de culto turco condenado a 8.658 anos de prisão

Na audiência final, na quarta-feira, Oktar e 14 outros arguidos foram condenados a 8.658 anos de prisão cada um.No entanto, as atuais sentenças não excederam as penas de prisão decretadas pelo tribunal em audiências anteriores – que foram de 9.803 anos e seis meses, mas ainda assim são das mais longas no país, segundo o jornal turcoAs acusações incluíam também ajuda à rede liderada pelo estudioso muçulmano Fethullah Gulen, residente nos Estados Unidos que a Turquia acusa de ter sido o responsável por uma tentativa de golpe falhada em 2016.No entanto, um tribunal de recurso anulou a decisão, citando deficiências legais, e ordenou um novo julgamento.A resolução do tribunal de recurso abriu o caminho para que 68 arguidos saíssem em liberdade devido ao tempo passado em custódia policial. Mas ordenou a detenção prolongada de Oktar e dos seus apoiantes mais próximos.Na quarta-feira, os juízes do Supremo Tribunal Criminal de Istambul tiveram a última palavra sobre o destino de 215 réus, incluindo 72 que estavam detidos, frustrando a esperança mostrada por Oktar, em audiências anteriores, de que seria libertado.Oktar foi condenado a 891 anos de prisão por liderar uma organização criminosa, abuso sexual de menores, violação, negação de direitos de educação, tortura, chantagem, rapto, envolvimento em espionagem política e militar armazenamento ilegal de dados pessoais.A acusação contra Oktar e os seus apoiantes, apresentada pelo tribunal em setembro, acusava-os de dirigir uma organização armada, explorando o sentimento religioso. Foram ainda acusados de recolher informações sensíveis e difamar os membros do culto que tentavam cortar os laços com a organização.Oktar foi também acusado de abuso sexual sistémico dos membros do culto e da recolha de dados privados de políticos e jornalistas.

Detido em 2018



Oktar apresentava programas de televisão rodeado de mulheres escassamente vestidas – que apelidava de "gatinhas" – enquanto pregava o criacionismo e os valores conservadores.

O homem de 66 anos e centenas dos seus seguidores foram detidos em 2018 após buscas policiais na sua quinta terem confirmado que Oktar dirigia uma rede criminosa, sob o disfarce de um culto islâmico heterodoxo que realizava campanhas internacionais anti-evolução.O canal de televisãoA9 foi também encerrado na altura.