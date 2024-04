Líder de grupo fundamentalista islâmico morto na Síria

O grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), do qual fazia parte al-Qahtani, e que controla a região rebelde de Idlib, no noroeste da Síria, atribuiu o assassínio ao grupo fundamentalista rival Estado Islâmico (EI).

Al-Qahtani "foi martirizado num ataque covarde realizado por um membro do EI equipado com um cinturão de explosivos" na cidade de Sarmada, a norte de Idlib, disse o portal de notícias HTS Amjad.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma organização não governamental com sede no Reino Unido, e que conta com uma vasta rede de informadores no país, confirmou o ataque, sem atribuir a autoria.

O ataque não foi até ao momento reivindicado.

Duas pessoas que acompanhavam Al-Qahtani ficaram gravemente feridas na explosão, de acordo com o OSDH.

Al-Qahtani tinha sido libertado em 7 de março, após passar sete meses na prisão por "comunicação com partes hostis", antes de receber um indulto do HTS.

Nascido em 1976 no Iraque, al-Qahtani, cujo nome verdadeiro era Maysar Ali Musa Abdallah al-Juburi, está na lista de pessoas sancionadas pelos Estados Unidos desde 2012 pelas ligações ao grupo Al-Qaeda.