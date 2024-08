Líder de Macau pede "melhor posicionamento político" à administração pública

Ho Iat Seng discursava na sexta-feira numa reunião de "transmissão e aprendizagem" sobre o espírito da terceira sessão plenária do 20.º Comité Central do Partido Comunista Chinês (PCC), com a presença de todos os cinco secretários do governo da região, os chefes de gabinetes e os dirigentes de direção de cerca de 70 serviços públicos, de acordo com um comunicado.

O chefe do Governo da região administrativa especial chinesa salientou ser "necessário implementar melhor as decisões e disposições relacionadas com Macau da terceira sessão plenária" e "apoiar [a China] a aperfeiçoar os sistemas e os mecanismos de abertura ao exterior de alto padrão".

Macau deve também "empenhar-se na promoção da defesa da segurança nacional, melhorar a eficácia da governação, aperfeiçoar as ações em prol do bem-estar da população, desenvolver uma economia de alta qualidade e fortalecer a força do amor à Pátria" e à região, de acordo com a mesma nota.

Em julho, o PCC aprovou medidas destinadas a reforçar o poder tecnológico do país e a fortalecer a segurança nacional, através da autossuficiência, no final de uma reunião do principal órgão dirigente.

"O desenvolvimento de alta qualidade é a principal tarefa da construção de um país socialista moderno de uma forma abrangente", de acordo com um comunicado divulgado no final da terceira sessão plenária do 20.º Comité Central do PCC.

"A segurança nacional é uma base importante para o desenvolvimento estável e a longo prazo da modernização ao estilo chinês", assinalou o comunicado, observando que a "liderança do partido é a garantia fundamental" para alcançar esse objetivo.

Na visão de Xi Jinping, o líder chinês mais forte das últimas décadas, a China deve alcançar um "crescimento genuíno" e converter-se numa potência industrial e tecnológica de nível mundial, com uma economia assente na produção de bens com valor acrescentado e alocação eficiente de recursos.

No comunicado é reconhecida a necessidade de melhorar "os meios de subsistência básicos, resolver os interesses mais diretos e realistas das pessoas e satisfazer continuamente o desejo das pessoas de uma vida melhor".

Este conjunto de tarefas deverá estar concluído até 2029, no 80.º aniversário da fundação da República Popular da China.

O Comité Central do PCC integra 376 membros permanentes e rotativos, incluindo líderes do governo, exército e de nível provincial.

O terceiro plenário tem historicamente sido crucial para definir grandes reformas económicas e políticas.