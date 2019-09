Líder de Prémios `Nobel` do Ambiente pede a jovens que forcem políticos a tomar medidas

Lusa11 Set, 2019, 07:12 | Mundo

No âmbito dos 30 anos do prémio considerado o "Nobel" do ambiente, Michael Sutton vai participar no FIGaia - Fórum Internacional de Gaia que decorre a partir de hoje, e ao longo de 11 dias, na cidade de Vila Nova de Gaia, com o objetivo de encontrar soluções para a sustentabilidade.

Considerando "fundamental ser otimista" na área em que intervém, o especialista norte-americano defendeu em entrevista à Lusa que os "30 anos dos prémios Goldman provam que ainda há razões para ter esperança no planeta", apesar de todos os dias haver "más notícias sobre o clima", citando, como exemplo, "os recentes incêndios na Amazónia, no Brasil e em Portugal".

"Precisamos que os mais jovens se cheguem à frente, porque são eles quem vai herdar este planeta. As gerações mais velhas não estão a fazer um bom trabalho a proteger o planeta. Aplaudo o que Greta Thunberg [ativista sueca responsável pela greve escolar pelo clima] está a fazer, pois são os mais jovens quem tem de forçar os políticos a tomar medidas", observou o responsável.

Tendo desde 1989 "premiado quase 200 pessoas oriundas de 90 países, sendo que cada uma delas fez a diferença na sua comunidade no que se refere a defesa ambiental", os prémios Goldman, para Sutton, são a base para o que tem de ser feito no planeta.

"Por isso é que deposito muita confiança para o planeta, pois ainda há muita gente como os premiados", disse.

Puxando da experiência, introduziu na conversa uma frase que diz que "para haver mudanças tem de haver uma aflição", mas também outra que elucida ser "preciso muito tempo para haver políticas de mudança, porque estas pesam, são difíceis".

"Mesmo que hoje sejam tomadas medidas de proteção ambiental, a verdade é que terão de passar anos até que as melhoras sejam sentidas, o que não significa que não devamos começar já", defendeu Michael Sutton.

Argumentando que, caso a humanidade quisesse, "poderia acabar amanhã com a sobrepesca e os oceanos recuperariam rapidamente", ainda assim, acrescentou, "as alterações climáticas levarão décadas a reverter", razão pela qual é que se "deve começar já".

"Estou muito impressionado com Vila Nova de Gaia, que pretende ser a cidade mais verde da Europa e está a dar diversos passos para que se concretize", elogiou o responsável.

Sobre a tragédia na Amazónia, que em 10 e 11 de agosto viu vastas áreas consumidas por múltiplos incêndios, e o impacto que poderá ter nas decisões na Cimeira do Clima, no Chile, no final do ano, Michael Sutton voltou a mostrar-se otimista.

À Lusa, a propósito, lembrou que o "presidente (Jair) Bolsonaro mudou a sua posição no Brasil devido à pressão internacional e hoje está a dar passos para o combate dos incêndios, chamando os militares e aceitando a ajuda internacional proposta pelo G7".

"Acredito que elevar o alarme à escala internacional ajuda a resolver problemas", acrescentou.

Elogiando o autarca de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pela "consciência ambiental" e por terem "dado passos a prová-lo", lamentou que nos Estados Unidos, tal como noutros países, tenha acontecido "um retrocesso tanto nas leis como nos regulamentos".

Continuando a falar de líderes, considerou Greta Thunberg "uma líder à escala global" e terminou expressando a convicção de que "as situações menos boas que o planeta enfrenta, serão resolvidas pelas pessoas que querem cuidar dele".

O Fórum Internacional de Gaia (FIGaia) 2019 começa hoje e prolonga-se até dia 22, e ao longo de 11 dias vai debater o desenvolvimento sustentável e a construção da paz, num total de 80 ações envolvendo o meio ambiente e a cultura.