Líder dissidente da Nicarágua pode ser condenada a 15 anos de prisão

A condenação, decretada pela juíza Ulisa Yahoska Tapia Silva, foi anunciada, na rede social Twitter, pela organização não-governamental Unidade de Defesa Jurídica, uma rede de advogados que defende opositores detidos., de acordo com uma lei aprovada pelo parlamento no final de 2020 e que prevê penas de 10 a 15 anos de prisão.Suyen Barahona é a presidente da União para a Renovação Democrática (Unamos), o antigo Movimento de Renovação Sandinista criado em 1995 após uma rutura com a Frente Sandinista de Libertação Nacional, do atual chefe de Estado, Daniel Ortega.Desde 1 de fevereiro, sete opositores foram considerados culpados. Nenhuma das sentenças foi ainda divulgada.Também na segunda-feira, outra dissidente sandinista, Ana Margarita Vigil foi condenada a 10 anos de prisão pelo crime de atentar contra a "integridade nacional", anunciou o Centro Nicaraguense de Direitos Humanos.O bloco da oposição Unidade Nacional Azul e Branco, do qual Unamos é membro, considerou na segunda-feira os julgamentos "atos nulos" porque foram realizados "à porta fechada", e porque os direitos da defesa terão sido atropelados., que governou o país de 1979 a 1990, antes de retornar ao poder em 2007,", que preparavam um golpe com a ajuda dos Estados Unidos.

A Nicarágua atravessa uma crise política, económica e social desde abril de 2018, que se acentuou após as controversas eleições gerais de 7 de novembro passado e a reeleição de Ortega para um quinto mandato, o quarto consecutivo, e o segundo com a mulher, Rosario Murillo, na vice-presidência.