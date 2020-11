Líder dissidente diz que trégua anunciada pelo Governo moçambicano não foi sincera

"Essa Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique, partido no poder) não está a ser sincera na trégua, não, não", referiu, dizendo que "era só uma estratégia para conseguir capturar o presidente da Junta Militar", defendeu o próprio.

Em declarações à Lusa, Mariano Nhongo disse que durante o período houve sequestro de membros da oposição e que o Governo voltou a impor a adesão dos dissidentes ao processo de desarmamento, sem divulgar uma petição com as reivindicações que o grupo enviou há um ano.

A divulgação tinha sido condição imposta pelo líder dissidente, que se recusa a divulgá-la unilateralmente.

"Primeiro devia-se negociar para declararmos trégua com significado", referiu.

O antigo estratega militar de Afonso Dhlakama, ex-presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), assegurou que manteve na última semana um contacto telefónico longo com o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzoni, a quem denunciou novos incidentes com os membros do seu grupo.

"Perdi confiança em Manzoni", disse Nhongo, pedindo uma mediação equilibrada e não de um diplomata "que se encosta para um lado".

"Se Manzoni renovar as ideias, talvez sim", as negociações possam avançar, acrescentou.

Nhongo insiste: o Governo e os mediadores devem seguir o roteiro deixado por Afonso Dhlakama e "rasgar" o acordo assinado entre Filipe Nyusi e Ossufo Momade, em agosto de 2019.

Mariano Nhongo disse que nas vésperas da morte de Afonso Dhlakama, em maio de 2018, tinha sido aberta uma pista para helicópteros - o lugar veio a acolher o Congresso da Renamo na Gorongosa - de onde iriam seguir para Maputo os primeiros 45 generais da guerrilha, para enquadramento na Polícia, Unidade de Intervenção Rápida (UIR) e exército.

"Eu já estava no campo (pista) com 45 homens para ir no enquadramento. Onde está isso? Porque não se fez? Porque Dhlakama morreu" questionou Mariano Nhongo.

O fundador da dissidência autointitulada Junta Militar garantiu que tem consigo um memorando de entendimento, que lhe foi entregue por Dhlakama e "já assinado por embaixadores (mediadores)", contendo o que seria o roteiro do processo do Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) social, que defende não estar a ser cumprido.

"Dhlakama defendia um enquadramento digno, humanizado. Defendia um salário para os guerrilheiros, onde está isso", voltou a questionar, adiantando que o atual processo do DDR marginaliza os longos anos de luta dos guerrilheiros da Renamo pela democracia.

O líder dissidente da Renamo acusa as forças estatais de terem sequestrado e enforcado um delegado do partido numa localidade de Gondola (Manica) na terça-feira, dia 03 de novembro.

O incidente antecedeu outros casos de sequestro que ocorreram em Gorongosa, Nhamapadza e Maringué durante a vigência da trégua, disse.

Já as autoridades moçambicanas atribuem dois ataques aos dissidentes da Renamo, o primeiro em Muxungué, um dia depois do início da trégua, e o segundo em Nhamatanda, três dias depois do fim da trégua.

O grupo é o principal suspeito dos ataques que já provocaram cerca de 30 mortes no centro do país desde agosto de 2019.

Nhongo e os seus homens opõem-se à atual liderança da Renamo, presidida por Ossufo Momade, e reclamam melhores condições de reintegração que as definidas no Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, assinado em 2019.