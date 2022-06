Líder do Burkina Faso reuniu-se com presidente que derrubou para "aliviar tensão política"

O chefe da junta militar no poder no Burkina Faso, tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, recebeu hoje Roch Marc Christian Kaboré, o ex-presidente que derrubou no golpe de Estado em janeiro, para "aliviar a tensão política", anunciou a Presidência.