Líder do Estado Islâmico terá morrido em operação militar dos EUA na Síria - `media`

Washington, 27 out 2019 (Lusa) - O líder do grupo extremista Estado Islâmico terá morrido numa operação militar na Síria, noticiaram alguns `media` norte-americanos horas antes do Presidente dos EUA ter agendado para hoje um anúncio "muito importante".