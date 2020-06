Líder do exército indiano visita tropas na fronteira com a China após confrontos

"O responsável do exército visitará Ladakh para verificar a situação no campo, discutir a situação atual do impasse com os comandantes em terra, visitar postos avançados e interagir com as tropas destacadas", disseram as fontes das forças armadas sob anonimato.

A visita, que começará na tarde de hoje e durará até quarta-feira, será a primeira durante a atual crise nesta região indiana dos Himalaias, em cuja fronteira com a China ocorreu um confronto em 15 de junho entre militares indianos e chineses.

O confronto na fronteira, que ocorreu no vale de Galwan, no oeste dos Himalaias, deixou 20 soldados indianos mortos e 76 feridos num embate sem armas de fogo que também causou baixas chinesas, segundo Nova Deli.

A China não confirmou se houve baixas entre as suas fileiras.

O incidente aumentou a tensão entre a China e a Índia, que, desde então, tentaram resolver a situação "de forma responsável" por meio de canais militares e diplomáticos, enquanto acusações de responsabilidade pelo incidente estão a ser feitas.

Nesse quadro de redução da tensão, nesta segunda-feira, foi realizada uma reunião de comandantes de ambos os países no lado chinês da Linha de Controle Atual (LAC, fronteira de fato) e esta, segundo fontes da agência de notícias EFE, decorreu de forma "cordial, positiva e construtiva".

"Houve um consenso mútuo para descontrair (a situação)", disse a fonte à EFE, acrescentando que "foram discutidas as modalidades de diminuir o atrito no leste de Ladakh, que serão realizadas por ambas as partes", sem especificar no que consiste estas medidas.

Também está marcada para hoje uma reunião de videoconferência trilateral entre os ministros dos Negócios Estrangeiro da Rússia, China e Índia: Sergei Lavrov, Wang Yi e Subrahmanyam Jaishankar, respetivamente.

Além disso, os chefes de defesa da China e da Índia reúnem-se, como planeado, na quarta-feira em Moscovo, onde foram convidados a participar com o Presidente russo, Vladimir Putin, no desfile militar por ocasião do 75.º aniversário da vitória soviética no Segunda Guerra Mundial, um evento marcado para 09 de maio, mas adiado pela pandemia de covid-19.

O ministro da Defesa indiano, Rajnath Singh, já está na capital russa, onde também espera "aprofundar a parceria estratégica e de defesa russo-indiana", escreveu hoje o ministro em sua conta no Twitter.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da China e da Índia já tiveram uma conversa por telefone na quarta-feira passada, na qual, depois de se acusarem, concordaram em não aumentar mais a tensão e retornar a situação na fronteira ao acordo alcançado em uma reunião de alto nível entre os militares dos dois países em 06 de junho.

Naquela data, a reunião serviu para os dois países concordarem em reduzir a escalada militar que mantinham na fronteira, como resultado de outro confronto ocorrido em maio, sem vítimas, em outro ponto dos 4.000 quilómetros de fronteira comum às duas nações.