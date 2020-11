Líder do FMI pede ousadia aos bancos centrais para apoio à recuperação

As instituições financeiras, que baixaram as taxas de juro e facilitaram os empréstimos para apoiar empresas, devem encontrar uma forma de renovar "o quadro" da sua política monetária e dos seus instrumentos, declarou Kristalina Georgieva, num discurso que será proferido num evento que contará também com a participação do vice-presidente da Reserva Federal (Fed), Richard Clarida e do economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane.

"Isso vai dar-lhes as munições vitais para lutarem contra a crise e apoiarem a retoma", acrescentou.

Georgieva insistiu, no entanto, que "a política monetária não deve e não pode fazer o trabalho sozinha".

A diretora-geral do FMI tem vindo a afirmar há vários meses que a política orçamental tem "um papel fundamental" a desempenhar.

"Os decisores intensificaram o apoio orçamental durante a crise e devem continuar a fazer o mesmo para apoiar uma recuperação sustentável e inclusiva", adiantou.

Devido ao impacto da pandemia de covid-19, o FMI prevê uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) mundial de 4,4% este ano, antes de uma recuperação de 5,2% em 2021.