Líder do grupo Wagner avisa que contraofensiva pode ser trágica para Rússia

Em entrevista a um correspondente de guerra pró-russo, Prigozhin afirmou que o grupo Wagner dispõe de 10% a 15% das munições de que necessita, atribuindo tal penúria a altos militares russos, e alertou para uma contraofensiva ucraniana em meados de maio que "poderá ser uma tragédia" para a Rússia.



O grupo militar Wagner esteve na linha da frente dos combates em Bakhmut.



A Ucrânia, que foi invadida pela Rússia há pouco mais de um ano, indicou esta semana que os seus preparativos para uma contraofensiva estavam a ser finalizados.



Hoje, o governador da região russa de Briansk, que faz fronteira com a Ucrânia, referiu que um bombardeamento ucraniano que visou uma vila russa causou quatro mortos e dois feridos.



No sábado, um ataque aéreo com um 'drone' provocou um incêndio num depósito de combustível no porto de Sebastapol, na Crimeia, segundo as autoridades da península anexada pela Rússia.