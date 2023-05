Líder do grupo Wagner insulta dirigentes russos por falta de apoio militar

Foto: "Concord"/Handout via REUTERS

O líder do grupo Wagner anunciou a retirada destas forças paramilitares russas de Bakhmut no próximo dia 10 de maio. Em causa está a falta de munições para prosseguir os combates na Ucrânia. O anúncio surge poucas horas depois de Prigozhin ter publicado um vídeo nas redes sociais com insultos a Moscovo, pela morte de vários destes soldados.