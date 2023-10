Líder do Hamas acusa Israel de "crimes de guerra" na Faixa de Gaza

"As atrocidades cometidas por Israel constituem crimes de guerra e violações flagrantes do direito internacional", escreveu Haniyeh numa carta aberta dirigida ao secretário-geral da ONU, António Guterres, de acordo com um comunicado publicado na página online do movimento islamita.

O Hamas lançou há uma semana um ataque surpresa contra Israel com milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias infraestruturas do Hamas na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

Os ataques já provocaram milhares de mortos e feridos nos dois territórios.