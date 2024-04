Líder do Hamas acusa Telavive de matar três dos seus filhos

Segundo os relatos, Hazem, Ameer e Mohammed Haniyeh foram mortos, juntamente com outros membros da família, no ataque perto do campo de refugiados de Shati, na cidade de Gaza.

"O inimigo criminoso é movido pelo espírito de vingança e de assassínio e não valoriza quaisquer normas ou leis", afirmou o líder em entrevista telefónica à cadeia televisiva Al Jazeera.

"Com esta dor e sangue, criamos esperança, um futuro e liberdade para o nosso povo, a nossa causa e a nossa nação", disse Haniyeh, num comunicado.

O líder do grupo também afirmou que os assassinatos não pressionariam o Hamas a suavizar as suas posições, quando os dois lados têm estado em conversações para uma trégua no conflito que dura há mais de seis meses no enclave palestiniano.

"Qualquer pessoa que acredite que atacar os meus filhos levará o Hamas a mudar de posição está a delirar", acrescentou.

Num comunicado, o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) confirmou também a morte de quatro netos do líder do grupo islamita palestiniano.