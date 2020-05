Líder do maior partido timorense acusa presidente do parlamento de bloquear Estado

"É uma tentativa de bloquear o Estado, uma subversão que merece ser tratada pela Justiça", afirmou à Lusa o secretário-geral do partido, Mari Alkatiri.

"O Presidente só tem de cumprir os procedimentos regimentais e constitucionais e nada mais. Não foi eleito para estar escondido no gabinete a auto impedir-se ou autossuspender-se", considerou.

Em causa está um requerimento de três bancadas parlamentares, que representam a maioria no parlamento, para a destituição da mesa do parlamento.

Mari Alkatiri comentava declarações na segunda-feira do presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé Amaral, que considerou que o pedido de destituição da mesa do órgão de soberania apresentado por vários deputados da maioria não está fundamentado com clareza regimental.

"A justificação apresentada pelos deputados requerentes não justifica com clareza a alegada violação pelo presidente do Parlamento Nacional do regimento que vigora", afirmou Arão Noé Amaral, em conferência de imprensa.

"Está justificada a parte política, mas não é fundamentada devidamente pelo regimento", insistiu.

Apesar disso, Arão Noé Amaral disse que continua a estudar se vai ou não permitir o debate do requerimento dos deputados, recordando que o país está em estado de emergência devido à covid-19 e que o parlamento "tem que respeitar as regras da luta" contra a doença.

Mari Alkatiri explicou que a Fretilin, um dos partidos que assinou esse pedido de destituição, continuará a seguir os "procedimentos regimentais e constitucionais", rejeitando os argumentos apresentados por Arão Noé Amaral.

"A petição está absolutamente fundamentada. Não vale a pena estar com essas justificações. Não embarcamos nesse argumento da fundamentação", insistiu Alkatiri, considerando que a legitimidade da mesa vem de uma maioria que "já não existe".

Recorde-se que os três partidos que se coligaram para as legislativas antecipadas de 2018 (CNRT, PLP e KHUNTO) romperam essa coligação um mês depois da tomada de posse do atual Governo, dividindo-se em bancadas no parlamento.

A Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), com 23 lugares, tornou-se assim a maior força política no parlamento e estão agora com um novo entendimento com o Partido Libertação Popular (PLP), do atual primeiro-ministro Taur Matan Ruak (oito lugares) e com o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), que tem cinco deputados.

O CNRT tentou liderar uma nova aliança de maioria parlamentar que se rompeu depois da saída do KHUNTO, que passou a apoiar o atual Governo.

Alkatiri rejeitou ainda os argumentos de Arão Noé Amaral, do CNRT, de que se justifica convocar novas eleições antecipadas, por o país estar há mais de 60 dias sem Orçamento Geral do Estado (OGE), acusando o CNRT de "tentativa de golpe palaciano" nos órgãos do Estado.

"Não há razão para eleições antecipadas. Os órgãos de soberania não foram criados para criar impedimentos. Foram criados para fazer funcionar o Estado, não para provocar crises", disse.

"Tentaram fazer um golpe palaciano do Governo e agora quer-se repetir o golpe palaciano no parlamento", afirmou.

O líder da Fretilin rejeitou ainda comparações com a situação que se viveu em 2017 e 2018, quando o então presidente do parlamento, Aniceto Guterres Lopes, do seu partido, recusou agendar uma moção de censura ao Governo.

"O Aniceto foi eleito pelo partido mais votado e tinha a legitimidade do voto popular. O atual presidente do parlamento foi colocado por uma coligação pré-eleitoral mais votada, mas que se auto destruiu pelo próprio acordo da coligação", considerou.

Além disso, notou Alkatiri, o conceito de "precedentes" não se aplica no Estado de Timor-Leste, sendo "um sistema anglo-saxónico", sendo que nem sequer cabe ao parlamento "fazer jurisprudência".

Alkatiri acrescentou que é apenas "uma questão de tempo" até que Arão Amaral seja destituído do cargo e a mesa do parlamento passe a refletir a nova maioria.

Além de Arão Amaral, a mesa integra ainda membros do PLP, do KHUNTO e da Frente Mudança/UDT.