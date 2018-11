Líder do MLSTP nomeado como primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe

Lusa29 Nov, 2018, 17:00 | Mundo

"É, nos termos da alínea g) do artigo 81.º, conjugado com o número 1 do artigo 110.º, ambos da Constituição da República, e sob proposta do partido MLSTP-PSD [Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata], nomeado para o exercício do cargo de primeiro-ministro e chefe do XVII Governo Constitucional o senhor Jorge Lopes Bom Jesus", lê-se no decreto do Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, a que a Lusa teve acesso.

O chefe de Estado refere, no decreto, ter ouvido os partidos políticos com assento parlamentar na Assembleia Nacional, resultante das eleições legislativas realizadas em 07 de outubro, justificando a sua decisão com a "atual correlação de forças políticas nessa mesma assembleia, e tendo em conta os superiores interesses da Nação".

O decreto presidencial "entra imediatamente em vigor", refere ainda o documento.

Segundo fonte da Presidência da República são-tomense, a posse do novo Governo decorrerá no próximo sábado, pelas 11:00 (hora local, menos uma hora em Lisboa).