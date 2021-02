Líder do parlamento de Macau quer mais trabalho legislativo e cooperação com o Governo

"No futuro, a Assembleia Legislativa propõe-se intensificar ainda mais o trabalho legislativo, aperfeiçoando continuamente o sistema institucional de governação assente no primado da lei, e colaborando com o executivo na sua ação governativa, nos termos da lei", salientou Kou Hoi In, durante um encontro com os jornalistas.

"O trabalho fiscalizador do hemiciclo terá uma concretização mais direcionada para o balizamento dos objetivos, a par da eficácia do seu papel supervisor, dando ênfase ao apuramento factual da verdade, tendo em vista a otimização crescente do trabalho parlamentar", acrescentou.

Antes, Kou Hoi In sustentou que a AL "estabeleceu e melhorou gradualmente os procedimentos e o regime de funcionamento do órgão legislativo, tendo concretizado um modelo de trabalho harmonioso e interativo com o Governo, a fim de assegurar o bom funcionamento do sistema vigente, com a prevalência do poder executivo centrado no chefe do Executivo".

Num discurso no habitual almoço de primavera com os órgãos de comunicação social, o presidente da Al lembrou que "a entrada do ano anterior ficou marcada pela súbita eclosão da epidemia do novo tipo de coronavírus", razão pela qual o parlamento de Macau "viu o seu trabalho interinamente comprometido, com vista a permitir uma resposta eficaz e coerente à situação epidémica".

Num ano que vai ficar marcado pelas eleições para a AL, Kou Hoi In prometeu que "o hemiciclo continuará a envidar todos os esforços para cumprir as atribuições conferidas pela Lei Básica e colaborar com o Governo".

A sétima Assembleia Legislativa de Macau (2021 a 2025) será constituída por 33 deputados, de entre os quais 14 deputados eleitos por sufrágio direto, 12 eleitos por sufrágio indireto e sete nomeados pelo chefe do Executivo.

Kou Hoi In foi eleito presidente da AL em julho de 2019, substituindo Ho Iat Seng, que ganhou as eleições para chefe do Governo de Macau em agosto do mesmo ano.

Após mais de 400 anos sob administração portuguesa, Macau passou a ser uma Região Administrativa Especial da China a 20 de dezembro de 1999, com um elevado grau de autonomia acordado durante um período de 50 anos.