Líder do partido angolano FNLA questiona seriedade dos militantes que o contestam

Lusa10 Set, 2018, 19:34 | Mundo

Lucas Ngonda reagia, em declarações à agência Lusa, à permanência há quase uma semana de um grupo de mais de 300 militantes na sede nacional do partido, que pretendiam um encontro para abordar assuntos do partido.

Segundo Lucas Ngonda, o grupo solicitou um encontro, inicialmente para uma dúzia de pessoas, mas compareceram em número bastante superior.

"O que a direção do partido me comunicou é que uma dúzia de pessoas deveria aparecer. Está certo, é normal, querem falar com o presidente, têm coisas a dizer, e depois quando aparecem são 60 pessoas coladas com a TV Zimbo e a TPA (canais de televisão) atrás. Onde está a seriedade dessas pessoas, eu cancelei o encontro, porque ali já havia outras intenções", disse Lucas Ngonda.

Segundo o líder do partido fundado em 1961 por Holden Roberto, falecido em 2007, o grupo de militantes, que se encontra desde terça-feira a realizar a vigília, trazia como projeto a sua destituição.

"Discutir para a destituição do presidente. Ou ele aceita a destituição ou eles tomam a direção, então havia mais alguma questão a discutir? Então, a partir dali já não havia mais conversa, já estava tudo resolvido", frisou.

Entretanto, Lucas Ngonda, que se atirou contra a imprensa, por a considerar cúmplice, disse que a situação merece um esclarecimento público, que remeteu para os próximos dias.

O político, confirmado presidente da FNLA, em 2012, pelo Tribunal Constitucional, depois de divergências com a ala liderada por Ngola Kabango, disse que o grupo de militantes são ex-combatentes da FNLA, deslocaram-se a Luanda para o empossamento do corpo dirigente da Associação de antigos combatentes.

Entretanto, empossado o corpo dirigente da associação, o grupo foi encaminhado "para assaltar a sede do partido", acusou Lucas Ngonda.

"Quem pode aceitar isso? Satisfazer o desejo daqueles que organizaram um congresso à parte", questionou, explicando que em 2015 foi realizado um congresso, do qual resultou o alargamento do partido, com o aumento de membros do Comité Central, "afim de permitir a unidade do partido", mas os seus opositores "nunca participaram.

"E um congresso que nós realizamos excluiu com justa razão. Essas pessoas que nunca participaram em toda atividade do partido, em todo o mandato, aparecem aí a reclamar o poder", queixou-se.

Em 2015, Lucas Ngonda foi eleito para um novo mandato no quarto congresso ordinário, que decorreu em Viana, nos arredores de Luanda, que ficou marcado, logo no primeiro dia, por confrontos entre militantes destas duas alas do partido, que provocaram um morto e 14 feridos.

A FNLA está desde a morte do seu líder fundador a enfrentar uma crise interna, com cisões do partido, que têm levado a resultados cada vez mais baixos nos processos eleitorais que Angola já realizou, desde 2008.