Líder do Partido Conservador do Canadá retirado do cargo pelos deputados do partido

Os parlamentares conservadores decidiram, numa votação de 73 contra 45, retirar da liderança O`Toole, criticado por tentar aproximar o partido do centro do espetro político.

Esta saída pode ter significativas implicações para o Partido Conservador do Canadá, pois pode virar-se agora mais para a direita ou até para o populismo.

O`Toole tinha-se apresentado há mais de um ano como um "conservador verdadeiro" e tornou-se líder do partido com a promessa de "retomar o Canadá".

No entanto, imediatamente começou a trabalhar para empurrar o partido para o centro político e perdeu as eleições federais no outono passado.

A estratégia de O`Toole incluía a rejeição de posições vistas como fundamentais para o partido, em matérias como alterações climáticas, armamento ou orçamentos equilibrados.

O líder conservador pretendia assim atrair uma fação mais ampla de eleitores, num país que tende a ser muito mais liberal do que os Estados Unidos.

Um dos principais candidatos à liderança dos conservadores é agora Pierre Poilievre, deputado do partido que se tem reunido com opositores da vacinação obrigatória e de outras restrições relacionadas com a pandemia de covid-19, que se encontram em protesto em Otava.

Nas eleições de outono, o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau defendeu que os canadianos não queriam um governo conservador durante a pandemia e expressou as preocupações dos cidadãos que estavam contra aqueles que se recusam a ser vacinados.

O`Toole foi o terceiro rival político conservador derrubado por Trudeau, do Partido Liberal do Canadá (LP).