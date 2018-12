Partilhar o artigo Líder do PP espanhol desafia Pedro Sánchez a convocar eleições Imprimir o artigo Líder do PP espanhol desafia Pedro Sánchez a convocar eleições Enviar por email o artigo Líder do PP espanhol desafia Pedro Sánchez a convocar eleições Aumentar a fonte do artigo Líder do PP espanhol desafia Pedro Sánchez a convocar eleições Diminuir a fonte do artigo Líder do PP espanhol desafia Pedro Sánchez a convocar eleições Ouvir o artigo Líder do PP espanhol desafia Pedro Sánchez a convocar eleições

Tópicos:

Casado, Operário, Popular PP,