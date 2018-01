Partilhar o artigo Líder do SPD quer governo que faça da Alemanha "o motor da política europeia" Imprimir o artigo Líder do SPD quer governo que faça da Alemanha "o motor da política europeia" Enviar por email o artigo Líder do SPD quer governo que faça da Alemanha "o motor da política europeia" Aumentar a fonte do artigo Líder do SPD quer governo que faça da Alemanha "o motor da política europeia" Diminuir a fonte do artigo Líder do SPD quer governo que faça da Alemanha "o motor da política europeia" Ouvir o artigo Líder do SPD quer governo que faça da Alemanha "o motor da política europeia"

Tópicos:

CDU CSU Horst Seehofer, Democrata SPD, Democrata Cristã CDU, Giel,