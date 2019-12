Líder dos Liberais Democratas Jo Swinson falha reeleição como deputada

Num discurso após o anúncio dos resultados, Swinson reconheceu a maioria absoluta do Partido Conservador de Boris Johnson a nível nacional e uma vitória do Partido Nacionalista Escocês (SNP) na Escócia, chamando a atenção para a "onda de nacionalismo que está a varrer os dois lados da fronteira".

"Para milhões de pessoas no nosso país, estes resultados vão trazer pavor e consternação e as pessoas estão à procura esperança. Ainda acredito que nós, como país, podemos ser calorosos e generosos, inclusivos e abertos. E que, trabalhando em conjunto com os nossos vizinhos mais próximos, podemos alcançar muito mais. Os Liberais Democratas vão continuar a defender esses valores", garantiu.

Pró-europeus, os Liberais Democratas prometeram revogar o `Brexit` se fossem eleitos para o Governo, tendo Jo Swinson admitido no lançamento da campanha eleitoral a ambição de ser primeira-ministra.

Com 440 dos 650 círculos eleitorais apurados, os Conservadores conquistaram 227 círculos eleitorais, os Trabalhistas 154, o Partido Nacionalista Escocês 36, os Liberais Democratas sete, os Unionistas da Irlanda do Norte cinco, havendo ainda 11 outros deputados eleitos.