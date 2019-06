Líder dos sociais-democratas na Alemanha demite-se

O partido de Angela Merkel, de coligação, que junta SPD e CDU, obteve um dos piores resultados de sempre, em que o SPD ficou em terceiro lugar, abaixo do Partido "Os Verdes", com 15% dos votos.



A demissão poderá fragilizar o Governo de Coligação e já estão marcadas para hoje reuniões dos dois partidos.



Para já, a Chanceler da Alemanha, Angela Merkel, garante que "quer continuar a governar com responsabilidade".