Líder guerrilheiro dissidente assume ataque que matou estrangeiro no Centro de Moçambique

"O Governo deve resolver o problema da Renamo (Resistência Nacional Moçambicana). Sem isso vai haver problema, vão (se) agravar (os ataques)" precisou Mariano Nhongo, em declarações aos jornalistas, por telefone, insistindo que os guerrilheiros cumprem as suas ordens.

Nhongo ameaçou destruir investimento estrangeiro e impedir "o saque de recursos florestais e mineiros" por estrangeiros, em detrimento das comunidades locais.

Sete homens armados, dois dos quais com catanas, invadiram um estaleiro madeireiro e fizeram reféns os trabalhadores, exigindo dinheiro e alimentos, antes de matar um cidadão de nacionalidade vietnamita e incendiar sete viaturas e dois "bulldozers".

Mário Arnaça, porta-voz da Polícia de Manica, disse haver uma mudança de estratégia com um ataque a uma aldeia do interior, ao invés das habituais incursões nas principais estradas, onde estão concentradas as forças de defesa e segurança.

"O inimigo tem as suas estratégias e nós temos as nossas", disse, quando questionado sobre o facto de o assalto ter acontecido a poucos quilómetros de uma posição militar.

Os ataques armados, prosseguiu Mário Arnaça, estão virados para os distritos de Gondola (província de Manica), Nhamatanda e Gorongosa (província de Sofala), onde as autoridades "centram atenções".

"Eles aproveitaram esta ocasião e foram planificar as suas ações noutras áreas", sublinhou.

Apesar de inicialmente haver dúvidas sobre a nacionalidade da vítima mortal, a polícia confirmou hoje tratar-se de um cidadão do Vietname.

O ataque surge na sequência de outros que já fizeram 23 mortos desde agosto em estradas e povoações das províncias de Manica e Sofala, por onde deambulam guerrilheiros dissidentes da Renamo, liderados por Mariano Nhongo.

O grupo tem recorrido à violência armada para negociar melhores condições de reintegração social do que aquelas acordadas pelo seu partido com o Governo no acordo de paz de agosto de 2019.

A zona do ataque tem sido palco de outras incursões naquele troço que liga o Norte ao Inchope, importante entroncamento com a EN6 (entre Beira e Zimbábue).