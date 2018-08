Líder iraniano pede ações "rápidas e justas" para enfrentar "guerra económica"

Lusa12 Ago, 2018, 08:09 | Mundo

As declarações do líder iraniano surgem como resposta a uma carta enviada pelo chefe do poder judicial Sadeq Amoli Larijani, que pedia a instalação de tribunais especiais para lidar "rapidamente com crimes financeiros".

"As atuais condições são consideradas uma guerra económica", afirmou Larijani, na carta enviada a Khamenei.

O país tem sido alvo de manifestações contra a corrupção e o custo de vida elevado.

No mesmo dia, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, afastou a hipótese de um encontro entre autoridades de Teerão e dos Estados Unidos, após o restabelecimento das sanções económicas por parte dos norte-americanos contra Teerão.