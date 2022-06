Líder norte-coreano expressa "total apoio" a Putin no Dia da Rússia

Kim Jong-un enviou uma mensagem de felicitações a Putin e ao povo da Rússia no dia em que se celebra a independência do país, apontou a KCNA.

Sob a liderança de Putin, disse Kim, a Rússia "conseguiu ousadamente ultrapassar todo o tipo de desafios e dificuldades" enfrentados "na realização da justa causa da defesa da dignidade, da segurança e do direito ao desenvolvimento".

Sem nunca mencionar a guerra na Ucrânia, o líder norte-coreano reafirmou "a amizade entre os dois países", que "tem sido transmitida através de uma longa história", revelando ainda vontade de "expandir e desenvolver" essa relação "de acordo com as exigências da nova era e as aspirações dos dois povos".

Kim observou que a amizade e cooperação entre Moscovo e Pyongyang "entrou numa nova fase" desde a primeira cimeira entre os dois líderes, em 2019.

Pyongyang espera que "a cooperação estratégica e tática entre os dois países se torne mais estreita", completou.

Kim Jong-un e Vladimir Putin reuniram-se em Vladivostok, na Rússia, em abril de 2019, dois meses depois da realização da segunda cimeira entre o líder norte-coreano e o antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Hanói, no Vietname, para abordar a desnuclearização da península coreana.

As negociações entre Washington e Pyongyang fracassaram e o diálogo entre os dois países permanece paralisado desde esse encontro.