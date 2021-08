Líder norte-coreano ordena máximo apoio para região atingida por chuvas torrenciais

A Comissão Militar da Província de Hamgyong do Sul realizou uma reunião na quinta-feira para organizar e enviar equipas de construção para reparar todas as infra-estruturas danificadas.

Kim não participou na reunião, mas emitiu uma ordem para "fornecer apoio material e financeiro poderoso ao South Hamgyong", disse hoje a KCNA.

Devido às chuvas que atingiram o nordeste da Coreia do Norte entre 01 e 02 de agosto, cerca de 1.700 casas foram destruídas por inundações, que também forçaram a retirada de cerca de 5.000 pessoas e danificaram um grande número de pontes, estradas e terrenos agrícolas em Hamgyong do Sul, de acordo com os meios de comunicação estatais.

As inundações ocorrem depois de o país ter sofrido uma intensa onda de calor durante o último mês que os meios de comunicação estatais dizem ter afetado as colheitas numa altura em que o próprio líder Kim Jong-un admitiu que a Coreia do Norte está a sofrer uma "crise alimentar".

Para combater a pandemia, o país decidiu fechar fortemente as suas fronteiras no ano passado, quando também sofreu grandes inundações que danificaram os campos devido à passagem de três tufões.

Os meios de comunicação estatais norte-coreanos relataram na semana passada que o sudoeste do país, uma região chave para o cultivo do arroz, está em alerta máximo para chuvas fortes.