Líder partidário diz que Xanana Gusmão vai reunir-se com Presidente timorense para resolver crise

António da Conceição adiantou que o PD aceita integrar uma nova coligação de maioria parlamentar.

O secretário-geral do PD falava por telefone à Lusa no final de um encontro de mais de duas horas com o presidente do Congresso Nacional de Reconstrução Timorense (CNRT), Xanana Gusmão

"Xanana Gusmão informou que se vai encontrar com o Presidente da República. A sua preferência continua a ser de uma coligação para assegurar a estabilidade governativa, mas depois com aproximações para inclusão", disse o secretário-geral do PD.

O líder do CNRT não prestou quaisquer declarações aos jornalistas. António da Conceição também saiu da residência do líder histórico timorense sem fazer comentários.

António da Conceição confirmou que o PD está preparado para integrar uma nova coligação maioritária, liderada pelo CNRT, preferindo que haja diálogo sobre a possibilidade de abertura a outras forças, para uma maior inclusão.

A proposta é de uma nova coligação governativa, que excluiria o Partido Libertação Popular (PLP), do atual primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, acrescentou.

A coligação integraria ainda o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), também da atual coligação do Governo e os três deputados das forças mais pequenas no parlamento, Partido Unidade e Desenvolvimento Democrático (um deputado), Frente Mudança (um) e União Democrática Timorense (um).

António da Conceição disse que a coligação é essencial para "assegurar estabilidade e uma maioria parlamentar", explicando que urge acelerar o processo de formação, dado o prazo constitucional de 60 dias sem Orçamento Geral do Estado (OGE), que termina no início de março.

"Vamos agora fazer ajustamentos entre os nossos partidos, concertar entre nós e depois é que Xanana Gusmão irá ao Presidente", afirmou.

"Hoje, o CNRT esteve só com o PD, mas depois disto vai reunir-se com os outros partidos para analisar este cenário", adiantou.

Conceição, que disse que o PD sempre defendeu o diálogo, considerou que esta é uma "boa notícia".