Líder político das milícias curdas da Síria detido em Praga

Lusa25 Fev, 2018, 14:37 | Mundo

Salih Muslim foi, até ao passado mês de setembro, o chefe do Partido da União Democrática (PYD), a principal força política dos curdos da Síria e braço político da milícia Unidades de Proteção do Povo (YPG), que a Turquia considera terrorista, apesar de ser aliada dos Estados Unidos na luta contra o grupo Estado Islâmico.

Salih Muslim, sírio de origem curda, foi preso em Praga e encontra-se sob "detenção temporária", assegura a cadeia turca NTV, citando fontes governamentais turcas.

O Ministério da Justiça turco enviará a Praga os documentos necessários para pedir a sua extradição, acrescenta aquela emissora.

O dirigente curdo sírio reuniu-se várias vezes com altos cargos do Governo turco em Ancara, em 2013 e 2014, mas em novembro de 2016, a Turquia emitiu uma ordem de detenção internacional contra o político, através da Interpol.

Esta ordem de detenção liga Salih Muslim a um atentado à bomba cometido em fevereiro do mesmo ano em Ancara e atribuído à guerrilha curda da Turquia, o proscrito Partido de Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Há duas semanas, o Governo turco subiu para 850 mil euros o valor de recompensa pela entrega de Muslim, informa o diário turco Hürriyet.

O ex-dirigente do PYD, que viaja com frequência pela Europa para manter contacto com as instituições políticas, entre as quais o Parlamento Europeu, deu uma conferência de imprensa em Bruxelas, há dez dias.

A Turquia lançou, em finais de janeiro, uma ofensiva na região síria de Afrine contra as YPG, que considera ser uma organização irmã do PKK.