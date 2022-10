Líder religioso detido no norte de Moçambique por impedir fiéis de recorrerem a serviços públicos

Zacarias Nacute, porta-voz da polícia em Nampula, avançou que o líder religioso e os seus seguidores desencorajavam os crentes da seita de não procurarem assistência médica, não ir a escola e a repartições públicas.

"De acordo com as denúncias que chegaram à polícia, eles [os líderes e os seguidores] não reconhecem o Governo e dizem que deixam tudo nas mãos de Jesus", afirmou Nacute.

Trata-se de uma seita denominada "refúgio em Jesus" e que está instalada no distrito de Rapale, acrescentou.

O porta-voz declarou que a polícia levou os visados para um posto policial local para interrogatório, mas acabaram detidos depois de provocarem uma "confusão".

Zacarias Nacute adiantou que as autoridades policiais remeteram ao Ministério Público autos com a indiciação de crime de desobediência pública, contra o líder religioso e os seguidores.

Em Moçambique, são recorrentes relatos de seitas que proíbem os seus fiéis de terem contacto com as autoridades do Estado e serviços públicos, incluindo a não adesão a campanhas de vacinação contra doenças.