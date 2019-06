Líder religioso detido nos EUA por violação de menor e tráfico de seres humanos

Lusa05 Jun, 2019, 07:36 | Mundo

Naasón Joaquín García foi detido com supostos cúmplices por "crimes cometidos entre 2015 e 2018", quando eles estavam à frente da Igreja "A luz do mundo", uma organização religiosa internacional sediada no México e que possui mais de um milhão de seguidores em todo o mundo.

O líder da Igreja e outras três mulheres, uma das quais ainda é procurada, são suspeitos de terem forçado as vítimas, várias meninas menores de idade, a "praticar atos sexuais dizendo-lhes se fossem contra os desejos de +O Apóstolo+", título dado a García, "estariam a opor-se a Deus ", informou o procurador da Califórnia.

A investigação começou em 2018.

Em comunicado, a organização negou categoricamente as falsas acusações: "Nós confiamos nas instituições judiciais deste país", lembrando a presunção de inocência e o "comportamento exemplar e honra do `apóstolo` Naasón Joaquín".