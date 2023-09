Líder republicano da Câmara de Representantes quer inquérito para destituir Biden

"Solicito a uma comissão da Câmara para abrir um inquérito formal de destituição", disse o congressista republicano, argumentando que Biden "mentiu" ao povo norte-americano sobre os polémicos negócios do filho no estrangeiro.

Hunter Biden, o filho quinquagenário do Presidente democrata, tornou-se o alvo preferido da direita norte-americana, que o acusa nomeadamente de ter feito negócios duvidosos na Ucrânia e na China quando Joe Biden era vice-presidente de Barack Obama (2009-2017), aproveitando as redes de conhecimentos e o nome do pai.

A Constituição dos Estados Unidos prevê que o Congresso pode destituir o Presidente em caso de "traição, corrupção ou outros crimes e infrações graves".



A abertura de um processo de destituição é há meses reclamada pela ala `trumpista` do Partido Republicano, com a qual o líder Kevin McCarthy teve de fazer muitos compromissos para aceder ao cargo, em janeiro.



Vários congressistas moderados do Partido Republicano opõem-se, contudo, à abertura de um tal inquérito, por medo de transformarem o procedimento numa mera manobra partidária.



Os democratas ripostaram afirmando que esses esforços da direita não passam de uma cortina de fumo para dissimular os crescentes problemas judiciais enfrentados pelo ex-Presidente e atual aspirante a candidato presidencial Republicano Donald Trump (2017-2021), quatro vezes indiciado em menos de seis meses.



Nunca um Presidente foi destituído na história dos Estados Unidos. Três foram acusados: Andrew Johnson em 1868, Bill Clinton em 1998 e Donald Trump em 2019 e 2021. Mas todos acabaram por ser ilibados.



Richard Nixon preferiu demitir-se em 1974 para evitar uma destituição certa pelo Congresso devido ao escândalo Watergate.