Líder republicano do Senado apoia candidatura de Trump

McConnell - que foi o mais recente líder republicano no Congresso a alinhar-se com Trump - declarou o apoio numa breve declaração depois de as vitórias na "Super Terça-Feira" terem aberto caminho para o ex-presidente se tornar o candidato do partido às eleições presidenciais de 05 de novembro.

Os dois homens não se falavam desde 2020, quando McConnell declarou o democrata Joe Biden o vencedor das eleições presidenciais daquele ano, quando Trump questionava a transparência do ato eleitoral.

"É bastante claro que o ex-presidente Trump conquistou o apoio necessário dos eleitores republicanos para ser o nosso candidato à presidência dos Estados Unidos", disse hoje McConnell, esquecendo divergências passadas.

O apoio de McConnell, que criticou Trump como "moralmente responsável" pela invasão do Capitólio em 06 de janeiro de 2021, dá um selo de legitimidade institucional à tentativa do ex-presidente de regressar à Casa Branca.

Este apoio acontece depois de McConnell ter anunciado, na semana passada, que deixaria o cargo de líder do Senado, uma posição que ocupa há mais tempo do que qualquer outro senador.

Trump conta agora com os líderes do Partido Republicano no Congresso - incluindo o presidente da Câmara, Mike Johnson, e os republicanos do Senado que disputam a substituição de McConnell como líder - como apoiantes da sua candidatura à Casa Branca.

Com o apoio de McConnell a Trump, outros republicanos poderão sentir-se impelidos a seguir o exemplo, incluindo doadores endinheirados que alimentam as campanhas.