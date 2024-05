Líder republicano no Congresso dos EUA critica sistema judicial norte-americano

O líder da maioria republicana na Câmara sinalizou uma viragem do seu partido contra os sistemas jurídicos federal e estadual e demonstrou ainda mais lealdade para com Trump, que é acusado de ter organizado no julgamento de ter ordenado pagamentos secretos a uma atriz pornográfica, Stormy Daniels, para esconder histórias negativas durante a sua bem-sucedida campanha presidencial de 2016.

Johnson, um advogado, classificou o sistema judicial de "corrupto" e o caso contra Trump de "farsa", ao mesmo tempo que alegou, sem provas, que o procurador especial que acusou Trump em dois casos separados adulterou as provas.

O líder republicano também atacou a credibilidade de Michael Cohen, ex-advogado de Trump, que é uma das principais testemunhas neste julgamento.

A equipa jurídica de Trump alinhou aliados políticos próximos, nos últimos dias, para comparecerem no tribunal de Nova Iorque para atacar a credibilidade de testemunhas, depois de o ex-presidente ter sido impedido de as mencionar por uma ordem de silêncio do juiz Juan Merchan que preside ao julgamento.

Entretanto, um outro tribunal de Nova Iorque rejeitou hoje um novo recurso do ex-presidente para acabar com essa ordem de silêncio.

"Entendemos que o juiz Merchan avaliou adequadamente os direitos do peticionário da Primeira Emenda [da Constituição] com base no compromisso histórico do tribunal em garantir a administração imparcial da justiça em casos criminais", determinou o tribunal.

O tribunal de recurso concluiu que o objetivo da ordem de silêncio é salvaguardar o "direito das pessoas relacionadas ou tangencialmente relacionadas" com o caso para ficarem "livres de ameaças, intimidação, assédio e danos".